Trump annuncia i premi del Kennedy Center a Stallone e ai Kiss

14 ago 2025
Milano, 14 ago. (askanews) - Washington, 13 ago. (askanews) - Il cantautore country George Strait, la regina della disco Gloria Gaynor e la rock band Kiss. E poi l'attore inglese Michael Crawford, interprete di musical come "Il fantasma dell'opera", e Sylvester Stallone, autore e interprete dei personaggi di 'Rocky' e 'Rambo', protagonisti di film di grande successo al botteghino. Sono i vincitori dei cinque Premi del Kennedy Center annunciati oggi dal presidente Usa Donald Trump. L'annuncio dei premiati fatto da Trump è il primo da quando il presidente ha epurato i componenti nominati dal predecessore Biden nel Consiglio di amministrazione, licenziato il presidente e autonominatosi presidente del Kennedy Center. Trump ha rivelato la sua crescente influenza sull'importante centro per le arti dello spettacolo e sui suoi programmi, nonché il suo potere di veto sulla lista dei premiati, affermando di aver approvato personalmente ciascuno dei vincitori, e di aver respinto diversi altri artisti suggeriti perché "woke".