Trump annuncia di aver trovato un acquirente per TikTok Roma, 30 giu. (askanews) - Donald Trump ha annunciato che è stato trovato un acquirente per TikTok. Durante un'intervista a Sunday Morning Futures su Fox, il presidente Usa ha detto che si tratta di "un gruppo di persone molto ricche" e che "probabilmente" avrà bisogno dell'approvazione della Cina. "Ma penso che il presidente Xi la concederà", ha affermato. Sulla app, di proprietà dell'azienda cinese ByteDance, pesa un incombente divieto di utilizzo negli Usa, più volte annunciato e rimandato, per preoccupazioni legate alla privacy e alla sicurezza nazionale. L'amministrazione Trump ne ha ordinato la vendita a un'azienda americana. L'annuncio dell'identità degli acquirenti, secondo il presidente dovrebbe arrivare "tra due settimane".