Trump annuncia che presto visiterà Springfield in Ohio Uniondale, (Long Island), 18 set. (askanews) - L'ex presidente americano Donald Trump, durante un comizio al chiuso nella cittadina di Uniondale, a Long Island ha annunciato che visiterà Springfield in Ohio. Nella cittadina americana ci sono tensioni razziali dopo che nell'ambito della campagna elettorale e in particolare durante il dibattito televisivo con Kamala Harris, Trump ha accusato gli immigrati della comunità di Haiti di mangiare cani e gatti, notizia che è stata smentita. Il candidato repubblicano alla presidenza ha detto ai sostenitori che visiterà Springfield, dove la popolazione nel giro di poche settimane è raddoppiata per l'arrivo massiccio di migranti.