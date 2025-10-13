"Trump alla Knesset: Uniti nell'Industria, Scoperte e Pace, Abbiamo Fatto l'Impossibile"

"Fin dal primo giorno della fondazione dell'Israele moderno, siamo rimasti uniti attraverso prove e battute d'arresto, attraverso vittorie e sconfitte, attraverso gloria e dolore". Così il presidente degli Stati Uniti Donad Trump negli estratti del suo intervento alla Knesset diffusi dalla Casa Bianca. "Abbiamo costruito industrie insieme, abbiamo fatto scoperte insieme, abbiamo affrontato il male insieme, abbiamo combattuto insieme la guerra e, forse la cosa più bella di tutte, abbiamo fatto la pace insieme. E questa settimana, contro ogni previsione, abbiamo fatto l'impossibile e riportato a casa i nostri ostaggi". Donald Trump è entrato alla Knesset, il parlamento israeliano, accolto da una lunga standing ovation, accompagnata dal coro 'Bibi Bibi', che ha accolto Netanyahu. Anche il tycoon, così come i deputati del Likud e i membri del goverbo israeliano, si è alzato in piedi per applaudire il premier israeliano. La diretta su quotidiano.net🔗
