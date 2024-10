Trump ai cristiani: salvate gli Usa, con Harris stop libertà religiosa Roma, 22 ott. (askanews) - Comizio in Carolina del Nord per Donald Trump: a Concord, il candidato repubblicano alla Casa Bianca si è lanciato in una invettiva virulenta contro la rivale democratica Kamala Harris, invitando i cristiani statunitensi a "alzarsi in piedi e salvare il Paese" perchè in caso di vittoria di Harris rischierebbero di perdere libertà religiosa e libertà di espressione. Un Trump messianico ha infilato una serie di affermazioni minacciose. "Voi cristiani, votate e convincete tutti a votare. Dovete votare o non avremo la vita che dovremmo avere, una vita di prosperità e speranza, una vita di bellezza. Non la avremo, combatteremo per le nostre vite". E ancora: "Non so quanti cattolici ci sono qui ma se siete cattolici non potete votare per questa gente, questa gente è un incubo" ha detto Trump. "Non so cosa hanno contro i cattolici ma sono trattati peggio di tutti. " quelli dopo sono gli evangelici potete scommetterci". Cosa rischiano con una vittoria democratica? Tutto: votando per Kamala Harris "la vostra libertà di culto sparirà, come la vostra libertà di espressione, il secondo emendamento (la libertà di avere armi) e i diritti dei genitori spariranno per sempre. Sono qui per dare un messaggio semplice ai cristiani di tutta l'America: è ora di alzarsi in piedi e salvare il vostro paese!" Tono profetico, frasi brevi, Trump entra nel dettaglio: "Kamala obbligherà i medici e i genitori a permettere i cambi di sesso e la mutilazione dei figli minorenni. Fanno queste cose", assicura. E sull'influsso di Dio su di lui: "Guardando indietro al percorso e agli eventi della mia vita mi rendo conto che è stata la mano di Dio a portarmi dove sono adesso".