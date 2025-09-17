Mercoledì 17 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tassi FedGreta Thunberg FlotillaMattia FurlaniFedez SinnerKate e Melania TrumpSciopero per Gaza
Acquista il giornale
VideoTrump accolto dai reali Gb con la guardia d'onore "extra-large"
17 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Trump accolto dai reali Gb con la guardia d'onore "extra-large"

Trump accolto dai reali Gb con la guardia d'onore "extra-large"

Windsor (Inghilterra), 17 set. (askanews) - Re Carlo III ha accolto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al Castello di Windsor con la guardia d'onore "extra -large", come l'ha definita il ministero della Difesa del Regno Unito: militari a cavallo, bande di cornamuse, la formazione più grande mai allestita per una visita di Stato nel Paese. Il Re e Trump hanno passato in rassegna la guardia d'onore, al loro fianco la Regina Camilla e la First Lady Melania; poi, conclusa la cerimonia, si sono spostati dentro al castello per un pranzo privato.