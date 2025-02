Trump accoglie il presidente ucraino Zelensky alla Casa Bianca Washington, 28 feb. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto il presidente ucraino Volodymyr alla Casa Bianca per l'incontro bilaterale che deve suggellare l'accordo sulle risorse minerarie ucraine. In mattinata Zelensky ha incontrato i senatori statunitensi e poi parlerà all'Hudson Institute, un think tank conservatore. Questa è la sua quinta visita alla Casa Bianca. Zelensky è sceso da un Suv nero parcheggiato appena fuori dall'ingresso dell'Ala Ovest, dove è stato accolto da Trump. Come da prassi, i due si sono stretti la mano sorridenti a favori delle telecamere e degli obiettivi dei fotografi. Una stretta di mano, hanno sottolineato i cronisti, più breve rispetto a quella scambiata con il francese Macron e il britannico Keir Starmer a inizio settimana. I due leader si sono poi diretti insieme all'interno, verso lo Studio Ovale. Una guardia d'onore ha accolto il presidente ucraino. I militari portavano 58 bandiere: per i 56 Stati e territori degli Stati Uniti, più la bandiera americana e quella ucraina. Presente uno schieramento di almeno 100 persone tra giornalisti e fotografi, molti dei quali ucraini.