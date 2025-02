Trump a Starmer: presto in visita in Gran Bretagna Washington, 27 feb. (askanews) - "Il Regno Unito è un paese bellissimo che conosco bene, ci sono stato molto e ci tornerò: ci vedremo nel prossimo futuro, lo annunceremo". Donald Trump lo dice ai giornalisti nello Studio Ovale a fianco del premier britannico Keir Starmer in visita a Washington.