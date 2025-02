Trudeau a Bruxelles dopo i dazi: insieme in un mondo imprevedibile Bruxelles, 12 feb. (askanews) - Il primo ministro canadese Justin Trudeau è arrivato a Bruxelles per stringere legami più stretti con l'Unione Europea, a fronte dei nuovi dazi imposti da Donald Trump ai principali partner commerciali degli Usa. "La storia tra l'Unione europea e il Canada è una storia di investimenti e scambi commerciali vantaggiosi. È una storia di buoni alleati", ha dichiarato Ursula von der Leyen dopo l'incontro. E Trudeau ha aggiunto: "Abbiamo approfondito il lavoro insieme sulla sicurezza, sulla difesa della democrazia, sulla protezione dello Stato di diritto e continuiamo ad avanzare su valori condivisi in cui gli amici sono a disposizione degli amici e affrontiamo le sfide in un mondo sempre più imprevedibile".