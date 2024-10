Trieste, la Russa: "70 anni sono tanti ma sembrano un giorno" Trieste, 26 ott. (askanews) - "È una grande emozione. 70 anni sono tanti ma sembrano un giorno per i triestini che hanno rinnovato anche oggi la stessa passione, lo stesso amore per l'Italia. Ogni anno si ripete questo miracolo, dell'unione tra la Patria e Trieste, in memoria di quel giorno e di quello che successe un anno prima, quando sei ragazzi vennero uccisi, assassinati perché volevano che Trieste tornasse italiana. Anche nel loro ricordo questo giorno è per noi importante". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine della cerimonia per il 70esim anniversario del ritorno di Trieste all'Italia.