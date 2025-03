Treviso apre le porte alla mostra di Hokusai Treviso, 28 mar. (askanews) - Il museo Civico "Luigi Bailo" di Treviso ospiterà le opere dell'artista giapponese Hokusai nella mostra "HOKUSAI - L'acqua e il segreto della grande onda". Un'occasione imperdibile per immergersi nelle opere del celebre pittore orientale. Paolo Linetti, curatore della mostra, ha dichiarato: "L'idea nasce da questa ossessione che Hokusai nutriva per alcune cose. La prima è il suo rapporto con l'acqua. Anche quando si stava avvicinando alla morte, si preoccupa di realizzare dei libretti didattici per portare i bambini a disegnare l'impeto delle onde e la morbidezza del mare. La mostra nasce anche per indagare più sull'artista che sulle sue opere. Quindi ho voluto inserire una serie di citazioni che ci danno un senso di com'era il suo spirito arguto, il suo sarcasmo, l'ironia e il suo accanimento per la perfezione". La sua "Grande Onda" è diventata famosa in tutto il mondo, ma i visitatori potranno anche scoprire il dietro le quinte dei metodi creativi di Hokusai, tra connessioni filosofiche e studi che hanno influenzato il suo stile nel corso della sua vita. Saranno esposte 150 opere, anche inedite e provenienti da privati: un linguaggio artistico universale che rinforza ancora di più la vivacità culturale della città di Treviso. Maria Teresa De Gregorio, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Treviso, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Questa operazione nasce nell'ambito di quelle che sono le attività condivise con Athena Promakos che è la società che gestisce i servizi dei nostri musei, tra cui anche la proposta di questa mostra. Ma la cosa in sé è molto interessante perché mette in moto quello che è il rapporto tra pubblico e privato, al quale la nostra amministrazione si sta particolarmente dedicando e sta dando particolarmente attenzione soprattutto nel rapporto tra cultura e impresa: se è vero che l'impresa fa bene alla cultura anche la cultura fa bene all'impresa". La mostra sarà aperta dal 29 marzo al 28 settembre, con orario di apertura dalle 10 alle 18 con il mercoledì come unico giorno di chiusura settimanale.