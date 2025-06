Trenitalia e Taormina Film Festival, un Intercity speciale: donne, non dive Roma, 6 giu. (askanews) - Un treno Intercity speciale, personalizzato con i volti delle grandi donne del cinema, al Taormina Film Festival. Per il secondo anno consecutivo il brand di Trenitalia è Main Partner della manifestazione, giunta alla sua 71esima edizione, in programma dal 10 al 14 giugno. E il messaggio che si vuole mandare è quello del valore delle donne e della parità di diritti. L'Intercity "Le donne, non le dive" è stato presentato al binario 25 della stazione di Roma Termini. "Il messaggio - ha detto ad askanews Francesca Serra, direttore Business Intercity di Trenitalia - nasce in realtà direttamente dal Taormina Film Festival, perché in questo momento particolare è bene dare un messaggio rispetto al valore vero delle donne, a quello che possono fare nella quotidianità e quindi anche la stessa attrice in realtà è una donna che vive le sue vicissitudini e non deve essere solo esclusivamente vista come diva, ma anzi per quello che è, ovvero una donna". Il treno speciale collega Roma e la Sicilia a partire dal 5 giugno fino a settembre. A bordo, gli interni dei vagoni sono decorati con ulteriori scatti e con i colori e le grafiche della mostra, creando un'esperienza immersiva per i passeggeri. Ma l'isola è raggiungibile in Intercity anche dal Nord Italia. "Sono dieci collegamenti giornalieri, quattro di giorno, sei di notte - ha aggiunto Serra -. Sono molto importanti e collegano sia Roma alla Sicilia, ma anche Milano e permettono di viaggiare in comodità senza quella che noi chiamiamo in gergo la rottura di carico, quindi senza fare i cambi, ma arrivare direttamente in Sicilia partendo da Milano e da Roma. Quindi molto comodo, poi abbiamo previsto delle offerte speciali: sia per i giovani sia per i senior e da quest'anno c'è anche una tariffa, una scontistica particolare: Family Night". Raggiungere la Sicilia con Intercity darà la possibilità di beneficiare di una riduzione del 50% sul costo del biglietto di ingresso del Taormina Film Festival e di qualunque manifestazione in programma all'interno degli eventi programmati dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia. Attraverso la partnership con il Taormina Film Festival, Trenitalia e il Gruppo FS vogliono inoltre rafforzare il proprio ruolo di promotori culturali e sociali, con un'attenzione concreta alla parità di genere e alla valorizzazione dei talenti.