Treni, Orlando (Pd): "Dimissioni di Salvini sarebbero atto dovuto" Genova, 21 gen. (askanews) - "Sarebbe un atto dovuto, anche perché aiuterebbe almeno ad aprire una discussione su quali sono le vere cause, facendo anche in qualche modo giustizia delle fantasticherie che sono state diffuse su complotti e altre amenità che francamente non mi pare corrispondano a un problema che è un problema strutturale di gestione del servizio". Così l'ex ministro dem Andrea Orlando, a margine della seduta odierna del Consiglio regionale della Liguria, ha risposto a un giornalista che gli chiedeva se il ministro Salvini dovrebbe dimettersi alla luce dei continui disservizi sulla rete ferroviaria nazionale. "Bisogna farsi - ha aggiunto Orlando - una domanda molto semplice: cosa sarebbe successo se un ministro di un governo di segno diverso si fosse trovato nelle condizioni di Salvini? Cosa avrebbe detto Salvini? Questa - ha concluso l'esponente del Pd - mi pare la domanda che ci dovrebbe guidare nel valutare l'operato di Salvini".