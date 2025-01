Tregua Gaza, capo negoziatore Hamas: non perdoneremo sangue versato Doha, 16 gen. (askanews) - Il capo negoziatore di Hamas, Khalil al-Hayya, ha dichiarato in un discorso trasmesso in televisione che il gruppo "non perdonerà" le sofferenze inflitte a Gaza durante la guerra con Israele, dopo che è stato concordato un accordo di cessate il fuoco.