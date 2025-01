Tregua Gaza, Biden: ora la regione si è radicalmente trasformata Charleston, 19 gen. (askanews) - Nel suo ultimo giorno alla Casa Bianca, il presidente Joe Biden ha parlato alla nazione salutando con favore l'entrata in vigore del cessate il fuoco tra Israele e Hamas a Gaza e sottolineandone l'importanza. "Dopo tanto dolore, morte e perdite di vite umane, oggi le armi a Gaza hanno taciuto", ha dichiarato il presidente uscente durante una visita in South Carolina, poche ore dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco. "La regione è stata fondamentalmente trasformata", ha aggiunto. "Il leader storico di Hamas, Sinwar, è morto. I sostenitori di Hamas in Medio Oriente sono stati fortemente indeboliti da Israele, sostenuto dagli Stati Uniti. Hezbollah, uno dei maggiori sostenitori di Hamas, è stato notevolmente indebolito sul campo di battaglia e la sua leadership è stata distrutta. Anche se abbiamo lavorato per trovare soluzioni diplomatiche in Libano, abbiamo fornito assistenza continua e sostenuto la campagna militare di Israele contro Hezbollah".