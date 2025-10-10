Giovedì 9 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nobel per la PaceAccordo GazaManovra 2026Guerra UcrainaMaria Cristina GalloMeteo weekend
Acquista il giornale
VideoTregua a Gaza, l'Idf modifica le posizioni delle truppe
10 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Tregua a Gaza, l'Idf modifica le posizioni delle truppe

Tregua a Gaza, l'Idf modifica le posizioni delle truppe

L'esercito israeliano ha annunciato di aver completato il ritiro nella Striscia