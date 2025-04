Tre secoli di storia veneziana a Palazzo Vendramin Grimani Venezia, 16 apr. (askanews) - Tre secoli di vita a Palazzo Vendramin Grimani, è questo il racconto che viene portato avanti, attraverso, oggetti, documenti e opere d'arte dalla Fondazione dell'Albero d'Oro di Venezia nella mostra "Di storie e di arte", dedicata proprio al palazzo che oggi è sede della stessa fondazione. "Questa mostra - ha detto ad askanews Béatrice de Reynies, segretaria generale della Fondazione dell'Albero d'oro - è una mostra che racconta la storia del palazzo e la vita dei suoi abitanti e delle illustri famiglie veneziane che ne furono proprietarie. Abbiamo provato a ricostruire l'ambiente di questo palazzo per tanti secoli e presentiamo molti oggetti, dipinti, tutto il mondo che forse avevamo perduto". Tra oggetti comuni ritrovati in straordinario stato di conservazione, abiti dell'epoca, menu originali, passaporti napoleonici, giochi per bambini o spartiti musicali, la mostra, che parte dalla figura del doge Pietro Grimani, ci cala dentro uno spazio e un modo di vivere che, in qualche modo, ricreano lo spirito di Venezia attraverso il tempo. Con anche alcune opere d'arte esposte per la prima volta. "Siamo molto fiere di poter presentare quattro pastelli inediti di Rosalba Carriera insieme a un dipinto realizzato da Angelica Kaufmann - ci ha spiegato Anna Mistrorigo, responsabile Comunicazione della Fondazione dell'Albero d'oro - che è stato commissionato appunto dalle famiglie Vendramin Grimani e Giustinian per la prima volta qui a Palazzo Vendramin Grimani". La mostra, curata da Massimo Favilla e Ruggero Rugolo con gli allestimenti diDaniela Ferretti, è aperta al pubblico fino al 23 novembre.