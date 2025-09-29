Trasporto aereo, Lufthansa taglierà 4mila posti entro il 2030 Milano, 29 set. (askanews) - Lufthansa ha annunciato lunedì che taglierà 4.000 posti di lavoro, quasi il quattro percento della sua forza lavoro, una mossa che sottolinea la crisi che attanaglia l'economia tedesca. La maggior parte dei licenziamenti avverrà in Germania e entro il 2030, in particolare per posizioni amministrative, non operative. Il gruppo, che impiega circa 103.000 persone, comprende Eurowings, Austrian Airlines, Swiss e Brussels Airlines, oltre alla compagnia aerea di bandiera italiana ITA Airways, recentemente acquisita. La Germania sta affrontando il secondo anno consecutivo di recessione, con un tasso di disoccupazione ai massimi da un decennio. La crisi ha colpito duramente alcuni dei colossi aziendali del paese, schiacciati dalla concorrenza cinese, dagli elevati costi energetici e dalla lenta adozione di nuove tecnologie. L'annuncio di Lufthansa arriva pochi giorni dopo che un'altra grande azienda tedesca, il colosso industriale Bosch, ha annunciato il taglio di 13.000 posti di lavoro, pari al 3% della sua forza lavoro globale.