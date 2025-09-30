Tragedia a Sidoarjo: Crolla Scuola Islamica, 3 Morti e 38 Dispersi tra le Macerie

🔴Tre ragazzi sono morti nel crollo della scuola islamica Al Khoziny, nella città indonesiana di Sidoarjo, nella Giava orientale, mentre altri 38 risultano dispersi sotto le macerie. Gli studenti, secondo quanto scrive la Bbc, hanno tra i 12 e i 17 anni. Si erano riuniti per pregare quando l’edificio ha ceduto. Il capo dell’agenzia di ricerca e soccorso di Surabaya, Nanang Sigit, ha detto di ritenere che ci siano sopravvissuti nell’edificio crollato perché hanno sentito “pianti e grida” sotto le macerie. “Ma dobbiamo essere vigili e procedere con cautela, perché le condizioni dell’edificio crollato sono instabili”, ha affermato Sigit. L’edificio di due piani aveva fondamenta instabili e non poteva sostenere il peso della costruzione di altri due piani, affermano le autorità, come riportato dalla Bbc. #qnvideo
