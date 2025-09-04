Tragedia a Lisbona: Deraglia la Funicolare Gloria, 15 Morti e 18 Feriti

Tragedia a Lisbona. L’iconica funicolare Gloria è deragliata schiantandosi contro un edificio. Pesantissimo il bilancio ancora provvisorio: i morti sono 15, 18 i feriti, di cui 5 in gravi condizioni. Non si conosce ancora la nazionalità delle vittime. L’ambasciata d’Italia sta verificando se vi siano nostri connazionali coinvolti. Al momento risulta solo un’italiana ferita in modo lieve: la donna è stata subito soccorsa e ha riportato la frattura di un braccio. La zona dove è avvenuto lo schianto è sempre molto frequentata sia da locali sia da turisti. Molti passanti che si trovavano nell’area sono fuggiti verso la vicina Avenida da Liberdade, per mettersi in salvo, secondo le numerose testimonianze riprese dai media portoghesi. L’incidente è avvenuto ieri dopo le 18: la carrozza è uscita dai binari mentre percorreva la discesa dal belvedere di San Pedro de Alcantara verso la piazza Restauradores nel Barrio Alto. La causa del deragliamento è al momento sconosciuta, ma, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe ceduto uno dei cavi che reggevano la struttura. A bordo di ogni carrozza viaggiano fino a 42 passeggeri. Tutti gli aggiornamenti su quotidiano.net🔗
