Trading on line, Directa SIM raggiunge quota 100.000 clienti Torino, 19 nov. (askanews) - Directa SIM, pioniere del trading online in Italia con sede a Torino, ha raggiunto quota 100.000 clienti, dato che per l'azienda rappresenta una nuova fase di crescita, ma anche un fenomeno sempre più in espansione. Fin dal 1995, l'impresa ha puntato a rendere i mercati finanziari accessibili a tutti, offrendo piattaforme tecnologicamente avanzate, un'ampia gamma di mercati e diversi strumenti sui quali operare. "Centomila clienti sono un traguardo simbolico, un numero perfetto - sottolinea Andrea Busi, Amministratore Delegato di Directa SIM -. Un numero e un traguardo che solo fino a qualche anno fa giudicavamo assolutamente irraggiungibile e troppo lontano. A fine del 2019 Directa contava meno di 30.000 clienti, dopo 25 anni di attività. In questi quattro anni, Directa ha reinterpretato e rendirizzato verso un nuovo segmento di clientela la propria azione commerciale. Questo ha consentito a Directa, insieme ad altri elementi che hanno favorito la nostra crescita - ad esempio la digitalizzazione delle famiglie durante il periodo della pandemia - di più che triplicare il numero dei clienti che aveva meno di 5 anni fa. Sono arrivati una fascia di clientela nuova che ha predilezione ad esempio per il mondo degli ETF, per i mercati americani, che ha degli obiettivi di investimento di più lungo periodo rispetto ai tradizionali trader coi quali avevamo iniziato". In un contesto finanziario sempre più complesso, Directa SIM offre diversi strumenti negoziabili, dalle azioni, obbligazioni e derivati, fino alla possibilità di investire in ETF, sempre con commissioni competitive e trasparenti. "Ovviamente - prosegue Andrea Busi - ci riteniamo all'inizio di un percorso e molto c'è ancora da fare. Sappiamo che questo successo ci inorgoglisce ma sappiamo anche che nella vita, nello sport, anche nel mondo della finanza, è molto più difficile conservare i successi nel tempo rispetto alla fatica che si è fatta per raggiungerli. Da questo punto di vista siamo ottimisti e guardiamo al futuro, consci e consapevoli delle difficoltà ma anche delle nostre capacità e della professionalità che abbiamo saputo dimostrare in circa 30 anni di attività sui mercati". Per festeggiare il traguardo dei centomila clienti, l'azienda lancia una iniziativa: "I 100.000 clienti sono solo l'inizio, non è il punto d'arrivo - spiega Stefano D'Orazio, Direttore Commerciale Directa SIM - ma l'inizio di un percorso dove Directa continuerà ad investire per alimentare la democratizzazione degli investimenti online. Per noi questo è un concetto molto importante e quindi cercheremo di mettere sul mercato delle piattaforme e dei servizi che in qualche modo possano aumentare l'utilizzo di questi strumenti in maniera indipendente. Inoltre - aggiunge D'Orazio - teniamo sotto controllo il tema dell'educazione finanziaria, dove vediamo in Italia un gap, dove in qualche modo è possibile aiutare persone e clienti nuovi che vogliono approcciarsi al mondo degli investimenti online e indipendenti, e per questo cogliamo l'occasione di celebrare con i nostri clienti e tutti quelli che vorranno diventarlo da oggi fino al 19 dicembre, costituendo una giornata 'zero commission free'. Quel giorno, tutti i clienti Directa potranno investire online a commissioni zero".