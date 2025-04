Tra musica e danze tradizionali, abiti azerbaigiani incantano Roma Roma, 14 apr. (askanews) - Una serata evocativa, all'insegna di colori e suoni "intrisi" di storia. Il suggestivo scenario di Palazzo Brancaccio, dimora storica nel cuore di Roma, ha ospitato "L'incanto degli Abiti Tradizionali Azerbaigiani": un evento organizzato dal Centro Culturale dell'Azerbaigian insieme all'Ambasciata dell'Azerbaigian in Italia, la Camera di Commercio Italia-Azerbaigian e la Casa della Moda degli Abiti Tradizionali Azerbaigiani. La serata, che ha visto una nutrita partecipazione, con la presenza dei membri del corpo diplomatico, rappresentanti del mondo dell'arte e della moda italiani, personalità pubbliche e amanti della cultura, è stata caratterizzata da una "prima" assoluta per il Belpaese: una sfilata di abiti tipici azerbaigiani, sia maschili sia femminili, di svariate fattezze e modelli e tutti accomunati dalla cura dell'esecuzione e dalla vivacità dei colori esibiti. Oltre agli abiti, tutti realizzati a mano e selezionati dalla collezione della Casa Nazionale degli Abiti di Baku, il pubblico ha potuto ammirare l'esecuzione di danze azerbaigiane - impreziosite dall'accompagnamento di musiche tradizionali - da parte dei ballerini dell'Ensemble di Danza Statale. Così la rappresentante in Italia del Centro Culturale dell'Azerbaigian, Gulnar Taghizada: "Il nostro obiettivo principale è la condivisione della bellezza e della profondità della cultura azerbaigiana attraverso i nostri abiti tradizionali e mostrare il legame tra i due Paesi e le due culture, l'Italia e l'Azerbaigian. L'Italia è un grande Paese, un paese orientato verso la moda che può ispirarci. Questo evento è in linea con la missione del centro culturale azerbaigiano in Italia: puntiamo a creare un forte legame tra l'Italia e l'Azerbaigian e a promuoverlo nei diversi ambiti dei nostri eventi e delle nostre conferenze culturali".