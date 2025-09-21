Domenica 21 Settembre 2025
Europa, ultima fermata
Agnese Pini
Video
Tra equilibrio e velocita' con vassoi in mano, la "Course des Cafe's" anima Parigi
21 set 2025
Tra equilibrio e velocita' con vassoi in mano, la "Course des Cafe's" anima Parigi
Tenendo in equilibrio croissant, bicchiere d'acqua e una tazza di caffe' su un percorso di 3,2 km
