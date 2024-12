Touring Club lancia quattro nuove collane: "Bussole per il mondo" Milano, 3 dic. (askanews) - Bussole per capire il mondo contemporaneo, strumenti per esplorare paesaggi e luoghi attraverso storie e geografie sentimentali, mappe dell'immaginario per suggerire rotte inesplorate. Il Touring Club Italiano porta nelle librerie una nuova piattaforma editoriale che, dopo l'esordio lo scorso aprile con la rivistalibro MAPPE, si espande con quattro nuove collane, tutte diverse ma tutte in linea con lo spirito TCI. "Sono saggi sullo spazio e la filosofia del viaggio, nello spirito dei luoghi e tra le intricate geografie del contemporaneo. L'idea è quella di disegnare percorsi inusuali e indicare nuovi cammini del sapere", ci ha detto Ottavio Di Brizzi, direttore editoriale del Touring che ha ideato le quattro collane e che qui ce le ha presentate.