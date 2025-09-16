Lunedì 15 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Israele a GazaUcraina RussiaManovra 2025 stipendiMatteo FranzosoMiss Italia
Acquista il giornale
VideoTour Mondiale Vespucci, ritorno economico totale da 3,04 miliardi
16 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Tour Mondiale Vespucci, ritorno economico totale da 3,04 miliardi

Tour Mondiale Vespucci, ritorno economico totale da 3,04 miliardi

Roma, 16 set. (askanews) - Il Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci con il Villaggio Italia e i Villaggi in Italia ha generato complessivamente un ritorno economico totale pari a 3,04 miliardi di euro, con un moltiplicando l'investimento iniziale per oltre 62 volte, secondo le analisi realizzate da Interbrand e dal Centro Studi di Confindustria con l'università Sapienza di Roma. I risultati del tour sono stati presentati presso il Tempio di Venere all'interno del Parco Archeologico del Colosseo alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto e di altri rappresentanti del governo. Il contributo della fase Mondiale del Tour Vespucci all'export, secondo la stima realizzata attraverso la piattaforma "Confindustria ExPand", è pari a 479 milioni di euro. Il progetto ha generato e genererà complessivamente 11.155 nuovi posti di lavoro e ha creato un valore mediatico pari a 254 milioni di euro. "Abbiamo voluto utilizzare un giro intorno al mondo che era addestrato e militare - ha detto Crosetto - per portarci dietro l'Italia". Altri dati: sono 1.269.533 le persone che hanno visitato la Nave Scuola della Marina Militare e i Villaggi nel corso del Tour Mondiale Vespucci 2023-2025. Sono inoltre 2.514.346 i follower totali dei 6 canali social del Tour e i contenuti social hanno ottenuto 1,31 miliardi di visualizzazioni. 37.533 pubblicazioni su media nazionali e internazionali con un sentiment positivo nell'88.1% delle comunicazioni, neutro e informativo nel restante l'11,9% secondo quanto emerso dall'analisi della valutazione economica dell'Impatto media sul Tour Mondiale, nei Paesi internazionali ospitanti il Villaggio Italia.