Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nobel per la PaceAccordo GazaManovra 2026Guerra UcrainaMaria Cristina GalloMeteo weekend
Acquista il giornale
VideoToscana, Salvini: se la gente sta a casa non si cambia
10 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Toscana, Salvini: se la gente sta a casa non si cambia

Toscana, Salvini: se la gente sta a casa non si cambia

Firenze , 10 ott. (askanews) - "Sono contento della nostra compattezza e dei nostri valori. Certo che la Toscana è una partita difficile. Però finché la gente sta a casa non si cambia". Lo ha detto il leader Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti a Firenze, dopo un sopralluogo al parco delle Cascine e prima dell'inizio della manifestazione del centrodestra a sostegno di Alessandro Tomasi a governatore della Toscana. "Vannacci? Il centrodestra è fatto di diversi come partiti, come uomini e come donne, ma che hanno un obiettivo comune, è più complicato mettere insieme Renzi, Giani, Conte e Fratoianni. Guardate sulla pace e sulla guerra...", ha aggiunto il leader della Lega.