Toscana prima nel Destination Wedding e "fattura" 215 mln Firenze, 14 feb. (askanews) - La Toscana è la meta più ambita dalle coppie straniere e italiane residenti nella regione per sposarsi o per cerimonie comunque legate alla celebrazione della coppia: 3.380 gli eventi celebrati nel 2024 che hanno generato 570mila presenze turistiche sul territorio. Il Destination Wedding in Toscana ha registrato complessivamente un aumento di fatturato dell'11%, raggiungendo i 215,2 milioni di euro, dei quali 187,3 milioni dalle sole coppie straniere. "Forse dobbiamo rivedere, come già abbiamo provato a fare, il concetto di wedding, spostandolo più su una cerimonia romantica", commenta Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica. "Questi spesso non sono matrimoni nel senso della legge italiana, ma sono più cerimonie di conferma, di promessa, di incontro con amici e parenti dopo che magari il matrimonio si è già svolto da altre parti. Ma resta che viene in qualche maniera individuata la Toscana in questo abbinamento sempre più forte, sempre più indissolubile tra bellezza, benessere e paesaggio. Questi sono gli elementi: grande patrimonio artistico, ma anche quello naturale e soprattutto una diffusa intervento dell'uomo nel trasformare che lo circonda compresa la natura ma sempre volendo produrre bellezza, sempre con questa attenzione all'armonia che viene rilevata dai nostri ospiti con un senso mental wellness, di benessere che anche nelle cerimonie, anche nei momenti in cui ci si trova con gli altri per festeggiare una cosa così bella come l'amore, è il centro dell'attrattività regionale", conclude Tapinassi. I dati emergono dall'indagine del Centro Studi Turistici di Firenze, realizzata per conto di Tuscany for Weddings, divisione di Fondazione Destination Florence dedicata alla promozione dell'offerta di settore in Toscana, che opera in collaborazione con Toscana Promozione Turistica, con cui è stato firmato un protocollo d'intesa per un lavoro in tandem sul turismo congressuale e quello legato ai matrimoni.