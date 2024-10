Toscana, interventi dei Vvf a Pisa e Livorno per forti piogge Roma, 26 ott. (askanews) - Per il maltempo che ha colpito la Toscana, da stanotte i vigili del fuoco sono impegnati a Pisa e Livorno per interventi connessi alle forti piogge. Criticità a Cecina, Castellina Marittima e Riparbella, dove le squadre hanno soccorso 15 persone minacciate dall'innalzamento del livello dell'acqua dovuto all'esondazione di alcuni canali, prosciugamenti aree allagate e taglio di piante pericolanti.