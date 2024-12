Tornatore: situazione critica per nostro cinema, su leggi tutto fermo Montecarlo, 2 dic. (askanews) - "È tutto fermo, la legge sul tax credit è stata messa in discussione dal nuovo governo, si promette una riforma ma non si sa bene quanto possa essere veramente correttiva rispetto ai difetti che venivano riconosciuti alla vecchia, però le nuove norme ancora non ci sono". Così il regista Giuseppe Tornatore, parlando a margine del 21esimo Festival de la Comédie di Montecarlo diretto da Ezio Greggio che lo ha premiato con l'Excellence Award durante la serata di gala conclusiva. "Il boom che c'era stato poco tempo fa, anche di produzioni straniere che venivano in Italia a girare si è di colpo azzerato - ha aggiunto il regista premio Oscar - e le nostre produzioni faticano a partire, quindi è una situazione critica. È curioso che, a un momento di grande slancio creativo del nostro cinema corrisponda un periodo di oscurantismo politico nei confronti del cinema".