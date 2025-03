Tornano i treni Parigi-Milano dopo 19 mesi di interruzione per una frana Parigi, 31 mar. (askanews) - Dopo un'interruzione di 19 mesi a causa di una frana nella valle della Maurienne, nelle Alpi francesi, il collegamento ferroviario diretto tra Parigi e Milano è ripreso. Una ripartenza attesa, i treni lasciano la capitale francese quasi pieni. "Celebriamo il ritorno del treno Parigi Milano e siamo molto felici di questo -dice Christophe Fanichet, presidente-direttore generale di SNCF Voyageurs, la società ferroviaria francese che gestisce il collegamento - È già stato un grande successo: dall'apertura delle vendite, abbiamo venduto l'8% in più di biglietti ferroviari rispetto al 2023". La società ha un piano di investimento da 800 milioni in Italia fino al 2027 per aprire 13 tratte con 15 treni ad alta velocità e mille assunzioni fra dirette e indirette. "L'obiettivo - ha spiegato la società - è diventare il terzo operatore italiano con una quota del 15% e 10 milioni di passeggeri l'anno".