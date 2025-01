Torna "Mina Settembre", Serena Rossi: lei insegna molto anche a me Roma, 8 gen. (askanews) - Torna per la terza stagione "Mina Settembre", dal 12 gennaio su Rai1, dopo che, un paio di anni fa, aveva raggiunto quasi il 30% di share. A dirigerla c'è sempre Tiziana Aristarco e ad interpretarla naturalmente c'è Serena Rossi, nei panni dell'assistente sociale alla continua ricerca di una soluzione per i problemi degli altri. "Guarda, Mina mi insegna anche tanto quando la interpreto, comunque vestire i panni di una donna così empatica, così pronta all'ascolto, all'accoglienza, è veramente un privilegio. E un po' mi condiziona, anche per quella che sono io nella mia vita. - ha rivelato l'attrice - E penso che sia uno di quei personaggi a cui il pubblico è affezionato, a cui il pubblico vuole bene proprio perché all'interno di questa serie ci sono tanti valori profondi e importanti, che a volte si danno per scontati ma che poi alla fine scontati non sono". Accanto a Mina in questa stagione c'è Domenico, interpretato da Giuseppe Zeno, e ci sono Marisa Laurito, Ludovica Nasti e la new entry, Chiara Russo. E poi, naturalmente, c'è la Napoli raccontata da Maurizio De Giovanni, come ha sottolineato Zeno: "C'è tantissimo di Napoli, ma non solo la Napoli che fa da scenografia, ma proprio della visceralità, dell'umanità di Napoli. In tutto questo le persone poi ci si ritrovano, no?".