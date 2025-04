Torna "Mercoledì", il teaser della seconda stagione in arrivo Roma, 23 apr. (askanews) - Torna "Mercoledì": è stato diffuso il teaser della seconda stagione della serie di successo creata e diretta da Tim Burton, in arrivo su Netflix in due parti: la prima sarà disponibile dal 6 agosto e la seconda dal 3 settembre. Mercoledì Addams (Jenna Ortega) torna ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove l'attendono nuovi nemici e problemi. In questa stagione dovrà destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari. Armata della sua caratteristica arguzia tagliente e del suo fascino imperturbabile, Mercoledì si ritroverà al centro di un nuovo mistero soprannaturale. Nel cast, oltre a Jenna Ortega, ci sono Emma Myers, Steve Buscemi, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Isaac Ordonez, Joy Sunday, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Victor Dorobantu, Evie Templeton, Owen Painter, Noah B. Taylor, Hunter Doohan. E tra le guest stars, Jamie McShane, Joanna Lumley, Joonas Suatamo, Fred Armisen, Christopher Lloyd, Thandiwe Newton, Heather Matarazzo e Frances O'Connor.