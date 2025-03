Torna la voce del Papa, ecco il primo audio di Francesco dal Gemelli Città del Vaticano, 6 mar. (askanews) - La voce sofferente, flebile, poche parole in spagnolo. Il Papa torna a far sentire la sua voce, al 21esimo giorno di ricovero al Policlinico Agostino Gemelli. Un audio di ringraziamento, diffuso prima della recita del rosario, in piazza San Pietro. Parole accolte con commozione ed emozione dalla folla riunita in piazza, che ha risposto con un lungo applauso. "Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie", sono le poche parole di Papa Francesco.