Torna Brignano: "Bello di mamma!", un conforto in un mondo di scelte Roma, 27 mag. (askanews) - Dopo "I 7 Re di Roma" Enrico Brignano torna in scena con un nuovo spettacolo, "Bello di mamma!", Un one man show che attraverserà l'Italia durante l'estate, a partire dal 4 giugno con un'anteprima nazionale dall'Arena del Mare di Termoli e il debutto il 7 giugno alle Terme di Caracalla a Roma. L'attore si confronterà con la complessità di un'epoca in bilico tra progresso e smarrimento. In un mondo che corre veloce, tra intelligenza artificiale, contraddizioni globali, paure collettive il gioco di Brignano sarà ritrovare, in mezzo alle bugie e alle preoccupazioni di questo tempo, la fiducia che la locuzione "bello di mamma", rassicurante e amorevole regalava a tutti Come ha raccontato lui stesso: "Affronterò i temi che ci riguardano oggi più da vicino: siamo in un momento in cui la velocità, il tempo reale ci prende, ci prende la mano, dobbiamo sbrigarci a fare delle cose ci accorgiamo che da soli non ci riusciamo, quindi cerchiamo altrove una capacità.... Ad esempio nell'intelligenza artificiale, nel microchip, nell'elettronica cerchiamo qualcosa che ci sostituisca per fare i calcoli, però facendo questo ci complichiamo ancora di più la vita, perché ogni calcolo che facciamo sul telefonino ha bisogno del suo PIN e del suo PUC, ha bisogno dei suoi codici e quindi non ci rendiamo conto ma siamo veramente incastrati in tante decisioni da prendere . c'è una grande scelta oggi; anche andare al supermercato è complicato, quello che prima rilassava alcune persone magari che andavano a fare la spesa... oggi se vai a un supermercato la grande difficoltà è scegliere il prodotto giusto, perché è biologico, la scadenza, scade o non scade, quali sono gli ingredienti per celiaci e per non celiaci e quanto costa, quando lo compro, me lo possono portare a casa? Compro io? Quanti punti per poi avere la borsa termica, ecc.." ha detto Brigano. "Oggi siamo pieni di scelte, pieni di cose, io racconto un po' questo. 'Bello di mamma' perché tutti quanti in queste scelte quotidiane, tante, vorremmo avere qualcuno che come una mamma ci dica 'bello di mamma', qualcuno che ci conforti come faceva la nostra mamma e quindi un titolo più azzeccato di questo secondo me non poteva esserci" ha aggiunto. Brignano ha inoltre detto di aver voluto dedicare lo show a sua madre, scomparsa di recente. "Perché mia madre nella sua lunga vita, 89 anni, una volta sola mi ha detto 'bello di mamma' - ha raccontato l'attore - era una di quelle donne all'antica, di quelle che baciavano i figli soltanto nel sonno, una di quelle che, anziché fare i complimenti, stava sempre a sgridarmi... Ma tutti gli insegnamenti in questo modo un po' staliniano, un po' brusco, per niente montessoriano di insegnare le cose ai propri figli hanno avuto i suoi vantaggi, perché io non ho mai avuto nella mia vita, nemmeno sotto il militare, una difficoltà". Ad accompagnare Brignano ci sarà inoltre un'orchestra composta da 10 elementi e 2 coriste. Le musiche dello spettacolo sono curate da Andrea Perrozzi. Le altre date: 9 giugno Todi (piazza del Popolo), 14 giugno Capannori (Area Verde), 24 giugno Ferrara (Ferrara Summer Festival), 27 giugno Caserta (Belvedere S. Leucio), 29 giugno Genova (Arena del Mare), 5 luglio Senigallia (piazza Garibaldi), 8 luglio Peccioli (Anfiteatro Fonte Mazzola), 10 luglio Villafranca (Castello Scaligero), 11 luglio Cernobbio (Lake Sound Park), 13 luglio Lignano Sabbiadoro (Arena Alpe Adria), 17 luglio Sabaudia (Arena del Mare Bcc Roma), 20 luglio Siracusa (Teatro Greco), 16 agosto Alghero (Anfiteatro Ivan Graziani), 18 agosto Paestum (Arena dei Templi), 20 agosto Lecce (Cave del Duca), 22 agosto Ostuni (Foro Boario), 23 agosto Pescara (Porto Turistico), 27 agosto Lamezia Terme (Teatro di Parco Mitoio), 29 agosto Taormina (Teatro Greco), 30 agosto Palermo (Teatro di Verdura).