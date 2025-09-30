Lunedì 29 Settembre 2025

Ha vinto l'uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Video
Torino, mostra dedicata Lee Miller: la grande fotografa del Novecento

30 set 2025
30 set 2025
Torino, mostra dedicata Lee Miller: la grande fotografa del Novecento

Esposte 160 immagini, molte inedite, presso Camera - Centro per la fotografia