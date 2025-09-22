Domenica 21 Settembre 2025

Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero 22 settembreIsraele GazaMaltempoSentenza Ciro GrilloFunerali Kirk
Acquista il giornale
VideoTorino in piazza per Gaza, in migliaia davanti a Porta Nuova
22 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Torino in piazza per Gaza, in migliaia davanti a Porta Nuova

Torino in piazza per Gaza, in migliaia davanti a Porta Nuova

Chiuso l'ingresso principale della stazione. Tante le bandiere e gli striscioni