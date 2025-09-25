Giovedì 25 Settembre 2025
La mediazione su Flotilla
Raffaele Marmo
Video
Meloni Israele
Nuovo sciopero generale
Flotilla
Ucraina Russia
Vittorio Sgarbi
Emanuele Ragnedda
Città
Torino, corteo pro-Palestina blocca i binari di Porta Susa
25 set 2025
Home
Video
Torino, corteo pro-Palestina blocca i binari di Porta Susa
Ieri sera per circa un'ora e mezza, oltre duemila i manifestanti. Cori anche contro Meloni
© Riproduzione riservata
