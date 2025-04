Torino, a Flashback Habitat la mostra "Fondato sul lavoro" Torino, 8 apr. (askanews) - "Fondato sul lavoro è la nuova mostra che si tiene a Flashback Habitat, l'ecosistema per le culture contemporanee di Corso Giovanni Lanza a Torino. È una mostra che definisce lo spazio di Flashback Habitat come uno spazio non super partes. La mostra tratta l'argomento del lavoro in maniera diversificata, prendendo in considerazione opere di ogni tempo, dal IV secolo a.C. alle opere fino ai viventi, non contemporanei come ci piace ripetere. La mostra dà un taglio specifico a quello che è il racconto, che vuole essere un racconto fatto anche di dettagli dolorosi, una mostra molto poetica, ma che unisce alla poesia la parte del dolore. La mostra pone anche questa domanda: in una società consumistica che ci vede identificarsi con il lavoro, noi siamo il nostro lavoro, ha ancora senso parlare di questo, ha ancora senso pensare che il lavoro ci possa identificare in un modo così importante? Questa è la domanda che pone la mostra attraverso opere che vanno appunto dal IV secolo a.C. fino ad oggi". Così Ginevra Pucci, co-direttrice di Flashback a Torino, ha presentato il nuovo progetto di Habitat: la mostra "Fondato sul lavoro".