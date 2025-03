Toquinho "60 anni di carriera" tra Bossa Nova, Samba e innovazione Milano, 8 mar. (askanews) - E' l'anima della Bossa Nova e del Samba, Toquinho torna live in Italia a maggio con il tour "60 anni di carriera". Lo spettacolo, attraverso attraverso i suoi grandi successi, ripercorrerà i momenti più significativi e memorabili della storia dell'artista brasilian. Sul palco sarà accompagnato da Camilla Faustino, ma non sono previsti altri ospiti. "Credo che il pubblico avrà la possibilità di vedere una sintesi della mia carriera che è fatta di tante canzoni e non mi sono preoccupato di dividere lo spettacolo con altri". Il suo repertorio ha continuato a incantare il pubblico, Toquinho con il suo straordinario talento e la sua passione per la musica è capace di andare oltre le barriere del tempo e delle generazioni. "Io sono sempre in movimento, non mi fermo. La mia vita passata viene sempre nel presente in ogni cosa. Il mio passato è sempre accompagnato dal mio presente con una visione del futuro. Non mi fermerei mai, solo l'età può farlo. La chitarra, la musica, le composizioni e la creatività vanno avanti. Io vedo il futuro, porto il passato buono con me e cerco di rendere il presente felice". Toquinho ha un lungo rapporto di amore con l'Italia ha lavorato con Sergio Endrigo, Luis Bacalov, Fred Bongusto e Ornella Vanoni, in occasione dell'ultimo Festival di Sarnremo ha duettato con la giovane Gaia.