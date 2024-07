Toop Model, il romanzo di Fabrizio Bartoccioni Roma, 19 lug. (askanews) - Il 13 settembre verrà presentato il libro "Toop Model", presso la sede OrthoHub in Via di Tor Vergata 103 a Roma. Un romanzo di Fabrizio Bartoccioni, Presidente della Fondazione Vertical che racconta la storia di Diana una giovane e bellissima modella la cui carriera verrà spezzata da un fatale incidente stradale che le provocherà la paralisi degli arti inferiori e quindi l'impossibilità di camminare sulle sue gambe. Abbiamo parlato con Fabrizio Bartoccioni, Autore e Presidente Fondazione Vertical: "Questo è un romanzo che ho scritto durante il covid, è molto attinente a quella che è stata la mia storia professionale nella mia attività nella ricerca con Vertical. È un romanzo inventato però i fatti sono reali. Sono molto orgoglioso di sostenere la mia fondazione con un romanzo scritto direttamente da me. Lo presenteremo il 13 settembre presso questo nuovo centro di ortopedia che si chiama OrthoHub, diventerà quindi un punto di riferimento per molte persone e sono orgoglioso di partecipare all'interno di questa ortopedia perché lo vedo come concetto inclusivo. Vogliamo creare uno spazio eventi ed un momento di condivisione". Un impegno coadiuvato dal lavoro di Gianluca Carinci, Direttore Commerciale di Ortohub, azienda ortopedica del gruppo VIVITOP, uno dei più importanti gruppi in Europa di ortopedia e sanitaria. Ha poi parlato Gianluca Carinci, Presidente OrthoHub: "Siamo un'azienda ortopedica, siamo nati quattro anni fa e negli ultimi sei mesi ha fatto un nuovo percorso in quanto ha voluto aprire al territorio romano un servizio più vicino alle persone che ricercano un'assistenza continua e costante dislocata sul territorio di Roma Est. L'obiettivo che ci siamo posti è quello di dare assistenza continua su tutte quante le necessità. Offriamo specialisti di alto livello e creiamo un feeling con la persona in maniera importante". Parte del ricavato della vendita di questo libro scritto da Fabrizio Bartoccioni, sarà devoluto a VERTICAL - Fondazione Italiana per la Cura della Paralisi ONLUS, con lo scopo di sostenere progetti di ricerca scientifica sulle lesioni midollari.