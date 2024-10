Tony Effe infiamma il Palazzo dello Sport di Roma con tanti ospiti Roma, 7 ott. (askanews) - Tutto esaurito per Tony Effe al Palazzo dello Sport di Roma. Per il suo primo palasport da solista, ha deciso di portare sul palco le tracce del nuovo album "Icon", triplo disco di platino, (album più venduto dei primi sei mesi del 2024 nella classifica Fimi/GfK e il disco più venduto al mondo nel weekend di debutto su Spotify), e i pezzi cult che lo hanno reso una delle voci più influenti del rap game. Il palco, un imponente ring che richiama la passione di Tony per la boxe, ha fatto da cornice a uno show travolgente, arricchito da visual d'effetto. Il live è stato un incontro di stili e talenti, grazie all'energia e alla complicità di ospiti d'eccezione, da Geolier a Bresh, da Tedua a Drillionaire, e ancora i compagni della Dark Polo Gang Wayne e Pyrex, Sickluke, Icy Subzero, MvKilla. Sul palco anche due artiste e amiche con cui Tony ha condiviso la musica negli ultimi anni: Emma sulle note di "Taxi sulla luna" e Gaia con "Sesso e Samba", la hit triplo disco di platino che ha fatto ballare tutta l'Italia quest'estate. Icon Tour farà tappa sabato 12 ottobre all'Unipol Forum di Milano.