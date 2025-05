Tommaso Zorzi presenta il suo nuovo romanzo "Divina!" Milano, 9 mag. (askanews) - Tommaso Zorzi racconta il suo nuovo romanzo - Divina! - con protagonista la marchesa Luisa Casati Stampa (presentato per la prima volta al pubblico, ieri - 8 maggio- alla Mondadori di Milano Duomo): "Divina!, il mio ultimo romanzo è il racconto di Luisa Casati Stampa, femme fatale della Belle Epoque, raccontato attraverso la voce che ricorda quella di Franca Valeri. È una crasi che ho voluto fare tra due donne che io ho amato moltissimo e che mi hanno aiutato, l'una a raccontare una storia e l'altra a dare la voce che per me era più corretta per poterla raccontare in maniera anche ironica e leggera, pur trattando temi estremamente profondi e delicati. Luisa Casati Stampa è stata una delle prime a definirsi opera d'arte vivente, a essere musa di artisti da Depero a Boldini a D'Annunzio, del quale è stata anche amante e con il quale ha passato lunghe notti al Vittoriale. Attraverso le pagine di questo romanzo ho voluto immaginarmi quella che sarebbe stata la voce di Luisa Casati Stampa per poterne raccontare quasi tutta la vita fino al suo tramonto".