Tommaso Sacchi: Mudec, dieci anni di un museo seducente Milano, 19 mar. (askanews) - "Sono 10 anni di un museo che credo abbia contribuito in maniera determinante alla storia dell'arte, della cultura, anche della conservazione e del patrimonio museale della nostra Milano. È un museo meraviglioso, è uno delle architetture più seducenti, è l'ultimo arrivato in termini temporali dal punto di vista architettonico, si inserisce in un polo che ormai è riconosciuto come un grande polo di cultura della città, tra Base, i laboratori della Scala, il Mudec, il Superstudio diventa proprio un'arteria importantissima che poi durante il Salone del Mobile si esprime nella maniera più eclatante". Lo ha detto l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, in riferimento all'anniversario dei dieci anni del Mudec "I 10 anni - ha aggiunto Sacchi - li festeggiamo con una mostra dedicata al muralismo e alla street art, perché bisogna anche ricordare che il Mude che è la sede del primo ufficio, la prima dirigenza pubblica italiana dedicata all'arte pubblica, e questo è un punto molto importante perché Milano vanta questa attenzione al muralismo alla street art con una coerenza, con una curatela, con un progetto che sta dietro i messaggi che poi si disseminano nei nostri quartieri, quindi una grande mostra sostenuta anche da soggetti privati che hanno creduto in questo progetto e che racconterà anni e anni di ricerca di lavoro sulla street art".