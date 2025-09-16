Martedì 16 Settembre 2025

Tomasi: aumento Irpef prova il fallimento della sanità in Toscana
16 set 2025
16 set 2025
Firenze, 16 set. (askanews) - "L'aumento dell'addizionale regionale Irpef è la prova del fallimento della tenuta dei conti della sanità" toscana e del non essere riusciti "a intervenire su centinaia di sprechi che potrebbero essere evitati per trasformarli in servizi". Lo ha detto il candidato presidente per il centrodestra alle Regionali in Toscana, Alessandro Tomasi, a margine del primo confronto tra candidati, che si tiene nella sede della Cisl a Firenze. "Per quanto riguarda il lavoro delle imprese, lo dico ormai da più di un anno, è la questione principale della Toscana: c'è il rischio della deindustrializzazione, il rischio della perdita della manifattura -ha aggiunto Tomasi- Ci sono 44 mila posizioni aperte che vengono ricercate dalle aziende, con anche manodopera formata, e che non si riescono a trovare. Il lavoro è benessere, non perdere la manifattura è prioritario, anzi aumentarla, consolidarla e attrarla da fuori è la sfida dei prossimi anni".