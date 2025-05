Tom Cruise sale sull'aereo alla premiere di "MI 8" a Londra Londra, 16 mag. (askanews) - Dopo la presentazione a Cannes, con qualche fan deluso per l'arrivo "poco spettacolare" sul red carpet, Tom Cruise ha fatto la star alla premiere mondiale di "Mission: Impossible - The Final Reckoning", l'ottavo capitolo della saga d'azione in cui torna a vestire i panni dell'agente Ethan Hunt. Il divo, 62 anni, si è arrampicato sopra l'aereo posizionato per fare da scenografia alla passerella e si è fatto immortalare dai fotografi in piedi proprio sopra l'elica, in linea con il suo personaggio che affronta scene adrenaliniche e impegnative dal punto di vista fisico, che Cruise continua a girare senza controfigure. Con lui alla premiere il cast del film, il regista Christopher McQuarrie, Simon Pegg, Pom Klementieff, Greg Tarzan Davis, Angela Bassett, Esai Morales.