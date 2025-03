Tokyo, Mattarella incontra l'imperatore Naruhito al Palazzo Imperiale Tokyo, 4 mar. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la sua visita ufficiale in Giappone, è stato accolto dall'imperatore Naruhito e dall'imperatrice Masako al Palazzo Imperiale di Tokyo. Dopo i colloqui nella sala delle udienze le loro maestà - ha fatto sapere il Quirinale - hanno presentato al capo dello Stato i membri della famiglia imperiale, il principe ereditario Fumihito Akishino e la principessa ereditaria Kiko Akishino. Successivamente si è svolta la colazione offerta dall'imperatore e dall'imperatrice del Giappone in onore di Mattarella. Questa visita di Stato, ha detto il presidente della Repubblica, è anche "un'occasione per sottolineare ancora una volta il grande legame d'amicizia che lega l'Italia al Giappone".