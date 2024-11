Todde: con Meloni buona relazione personale, abbiamo parlato di Ue Cagliari, 28 nov. (askanews) - Con Meloni abbiamo "una buona relazione personale, abbiamo parlato di temi che sono appunto legati a quello che sta succedendo in Europa, quello che sta succedendo nel contesto geopolitico, dell'importanza di avere un'Italia forte ovviamente anche in Europa". "Abbiamo parlato del tema delle isole, della necessità per i sardi di essere noi stessi l'opportunità di essere la locomotiva d'Italia".