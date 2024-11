Todde: accordo governo-Sardegna è storico per opere infrastrutturali Cagliari, 28 nov. (askanews) - "Credo sia un intervento storico per la nostra regione, sia in termini di quantità che di possibilità che abbiamo di opere infrastrutturali, che sono le linee privilegiate". Così la presidente della Sardegna Alessandra Todde alla firma dell'accordoper la coesione a Cagliari con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro per gli Affari europei, la coesione e il Pnrr Raffaele Fitto. "Quando le istituzioni collaborano lealmente i risultati si vedono", ha detto Todde. L'accordo prevede investimenti per oltre 3 miliardi in ambiente, sanità, scuola, viabilità.