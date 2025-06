Tiziana Rocca: vorrei Taormina tra i grandi festival internazionali Roma, 5 giu. (askanews) - "La mia ispirazione è ai festival internazionali, Taormina ha 71 edizioni alle spalle ed è il secondo festival più longevo d'Italia, secondo me deve stare nella mappa dei festival internazionali e la mia sfida di questa edizione era riportarlo al suo posto". Così Tiziana Rocca, direttrice artistica del Taormina Film Festival, presentando a Roma la 71esima edizione che si terrà dal 10 al 14 giugno. "Notizie di quello che accadrà al festival già stanno uscendo sulle testate internazionali, quindi la mia sfida era riportarlo all'altezza dei grandi festival e della sfida che Taormina e il Teatro Antico ti mettono davanti. Ringrazio anche il pubblico siciliano che, anche in questi anni in cui non sono stata direttrice, mi ha ripagata con tanto affetto; torno felice con tante cose che sono sicura il pubblica di Taormina amerà" ha concluso.