Tiziana Rocca: questo Taormina Film Festival è dedicato alle donne Roma, 5 giu. (askanews) - "Sicuramente io sono stata il primo direttore artistico donna a Taormina 13 anni fa e sono ancora una delle pochissime direttrici di festival, si contano sulla punta delle dita, io quindi cerco, in giuria e non solo, di avere donne e di supportarle, non come tanti colleghi uomini che fanno il contrario o mettono in giuria le donne solo per averle in quota; io voglio la professionalità di queste donne meravigliose che possono portare il loro contributo, per me è un vanto e per questo anche il festival è dedicato alle donne, anche alle donne forti arrivate nelle edizioni passate". Così Tiziana Rocca presentando il 71esimo Taormina Film Festival a Roma, che si terrà dal 10 al 14 giugno a Taormina, un'edizione che ha detto essere "dedicata alle donne", in cui la giuria è al femminile. "Le donne vanno valorizzate, possono fare squadra e fare bene, e fare sempre di più, in molti ruoli - ha aggiunto - invece in molti ambiti non c'è parità salariale, anche nel cinema, e poi basta con le favole in cui si dice che il papà va a lavoro e la mamma è in cucina, bisogna cambiare la narrazione e io lo faccio nei miei festival".